Нью-Йорк, США, 20 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Ответственные за организацию и совершения теракта в иракской столице Багдаде должны быть наказаны, заявил генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Его обращение распространил официальный представитель главы организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейшего привлечения преступников к ответственности», — говорится в сообщении.

Также генсек ООН выступил с резким осуждением террористического акта, а также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на одном из рынков Багдада в районе Мадинат ас-Садр прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 25 человек, еще 47 получили ранения различной степени тяжести. После произошедшего глава иракского правительства Мустафа аль-Каземи порекомендовал снять с должности главу районного управления безопасности.