Москва, 20 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Для развития единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» объявило аукцион с начальной ценой более 302 млн рублей. Победителя планируют определить 9 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Начальная цена лота — 302 375 545,7 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет. Поставить товар, в том числе все аксессуары, необходимые для монтажа в 19-дюймовые монтажные шкафы (стойки), должны в город Дубна (Подмосковье). Срок поставки — не более 120 календарных дней с даты подписания договора. Выполнить работу по настройке и установке должны в течение 545 календарных дней.

Напомним, в 2020 году ФНС России объявила также тендер с начальной ценой 9,5 млрд рублей. В рамках него выбирался подрядчик на доработку информационной системы «Налог-сервис». К концу торгов контракт подешевел до 8,7 млрд рублей.