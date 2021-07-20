Абакан, 20 июля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Ещё 176 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 20 июля в региональном правительстве.

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С начала 2021 года в республике выявили 10 246 носителей коронавируса, выздоровели 8866 человек. За прошедшие сутки список выздоровевших в Хакасии пополнился 207 фамилиями.

Амбулаторно лечатся 4086 ковид-пациентов (+245), в стационарах — 1213 (-48), на ИВЛ — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Хакасии выявили 175 носителей коронавируса, выздоровели 30 человек.