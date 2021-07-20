Чебоксары, 20 июля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который проходит в 2021 году, ИА REGNUM продолжает создавать виртуальную художественную галерею, посвящённую Великой Отечественной войны. Её продолжает «Древо памяти» заслуженного художника Чувашии Оксаны Кокориной.

«Древо памяти». Автор – заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. Дерево, масло, 75х75. Хранится в собрании мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе

«На коре вырезаны народы нашей многонациональной страны, втянутые в войну. Смысл произведения глубок и прост одновременно. Невзирая на разность традиций, культур и менталитета, если все народы России стоят плечом к плечу, то обречены на победу и процветание», — уверена художница.

Онлайн-галерея:

«Хранитель Сталинграда«

»Война»