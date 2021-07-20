Кабул, , 07:14 — REGNUM Несколько ракет было выпущено по президентскому дворцу в столице Афганистана в Кабуле, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя властей.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, снаряды были запущены во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам. Других подробностей произошедшего не приводилось. Пока сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в одном из районов афганской столицы Кабула прогремел взрыв. По предварительной версии, взрыв произошел в офисе агентства недвижимости. В результате происшествия погибли двое местных жителей, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.