Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Лидер республиканской фракции в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти представил список из пяти кандидатов, которые должны войти в состав спецкомитета по расследованию беспорядков в Вашингтоне 6 января, сообщает пресс-служба политика.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно списку, Маккарти на должность старшего выдвинул члена конгресса Джима Бэнкса. Также в комитет выдвинуты Джим Джордан, Родни Дэвис, Келли Армстронг и Трой Нелс. Газета The Hill отмечает, что все кандидаты ранее поддерживали экс-президента США Дональда Трампа, однако выступали с осуждением его требований по пересчету голосов на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля палата представителей Конгресса США проголосовала за создание спецкомитета по расследованию беспорядков в Вашингтоне 6 январе и штурма Капитолия. В состав комитета войдут 13 конгрессменов, которых назначит спикер палаты Нэнси Пелоси. При этом большинство в спецкомитете будут составлять члены Демократической партии США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США проголосовали за создание «избранного» комитета 6 января