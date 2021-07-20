Новотроицк, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд огласил приговор в отношении бывших чиновников городской администрации. Оба признаны виновными в коррупционных преступлениях и получили длительные сроки. Об этом сообщает пресс-служба Новотроицкого городского суда.

Коррупция

Бывшему первому заместителю главы Новотроицка Артёму Л. и экс-председателю комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации Андрею С. инкриминировали получение взяток в особо крупном размере. Взятокодателями выступали представители фирм, которые являлись исполнителями муниципальных контрактов по городскому благоустройству. Денежное вознаграждение предполагало в ответ общее покровительство деятельности данных фирм. Общая сумма полученных новотроицкими экс-чиновниками взяток составила 5,4 млн рублей. Свою вину мужчины не признали.

Суд назначил бывшему вице-мэру Артему Л. девять лет лишения свободы и оштрафовал на 25 млн рублей. Бывший председатель муниципального комитета Андрей С. приговорен к восьми годам и трем месяцам лишения свободы и штрафу в 21 млн рублей. Кроме того, оба экс-чиновника лишены права занимать определённые должности в течение десяти и семи лет соответственно. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.