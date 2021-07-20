Киев, 20 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Крым будет отобран у России и присоединен к Украине в 2022 году, полагает бывший украинский президент Пётр Порошенко. Об этом он написал 19 июля на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Так он обратился к крымским татарам и ко «всем украинским мусульманам», поздравив их с праздником Курбан-байрам.

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае!» — написал экс-глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он возглавлял страну в 2014 году, то помешал бы воссоединению Крыма с Россией, отметив, что мог бы даже отдать жизнь за это. В мае он пообещал, что Киев будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит РФ, что они якобы были вынуждены «вновь покинуть свой дом» в 2014 году.