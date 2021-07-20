Манагуа , 20 июля, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил о корректировке бюджета, которая позволит повысить зарплату на 5% с августа 2021 года. Об этом сообщает Prensa Latina.

Даниэль Ортега

В ходе выступления по национальному радио и телевидению по случаю 42-й годовщины победы сандинистской народной революции он подчеркнул положительную тенденцию, которая характерна для национальной экономики.

Ортега раскритиковал бизнесменов, которые в какой-то момент призвали население не работать, но, по словам главы государства, люди продолжают работать, что является признаком того, что они также продолжают получать прибыль.