Лозанна, Швейцария, 20 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) изначально не рассматривал отмену летней Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса, заявил президент организации Томас Бах 19 июля в ходе сессии МОК.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

По его словам, отказ от проведения Игр стал бы «самым простым решением», которое позволило бы комитету получить страховку и нацелиться на организацию следующего мероприятия в Париже в 2024 году.

Однако, как отметил Бах, было приятно беспрецедентное решение отсрочить Олимпиаду на один год, поскольку МОК «никогда не бросает спортсменов подобным способом». Он также подчеркнул, что этот шаг удалось сделать благодаря доверию со стороны Японии.

Глава организации добавил, что с ситуациями, которые произошли с ОИ-2020, ранее никто не сталкивался, и в МОК не знали, что процесс будет настолько сложным.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля агентство Kyodo распространило информацию о том, что президент японской корпорации Toyota Motor Акио Тоёда отказался от присутствия на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, которая пройдет 23 июля.