Порт-о-Пренс, 20 июля, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Новый состав правительства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри утвержден в Гаити, 19 июля сообщила издание Monitor.

Twitter.com/ArielHenryPM Ариэль Арни

Анри был назначен главой исполнительного органа республики гаитянским президентом Жовенелем Моизом, убитым через два дня в своей резиденции. В новом правительстве премьер также будет совмещать должность министра труда и социальных вопросов.

Сложивший с себя полномочия и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф получил пост главы МИД государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Клод Жозеф объявил о том, что уходит в отставку с поста временного руководителя правительства после переговоров, проведенных с Ариэлем Анри.