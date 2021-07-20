Шушенский район, Красноярский край, 20 июля, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате дорожной аварии в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что авария произошла на пятом километре дороги Шушенское — Сизая. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» съехал в кювет, что привело к опрокидыванию легковушки. В результате ДТП погибли три женщин, находившиеся в салоне автомобиля. Сам водитель получил травмы, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на 178-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.