Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Размещение американских гиперзвуковых ракет в пределах европейского континента чревато развитием непреднамеренного конфликта, сообщила 20 июля пресс-служба посольства РФ в США на своей странице в Twitter.

«Потенциальное развертывание любых американских гиперзвуковых ракет в Европе чрезвычайно дестабилизирует ситуацию. Малое время подлёта не оставляет России время на принятие решение и повышает вероятность непреднамеренного конфликта», — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что оно адресовано пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби, который ранее заявил, что обеспокоен испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленные 19 июля ВМФ России.

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Напомним, США признали перспективность гиперзвукового оружия для обеспечения безопасности, однако не раз заявляли, что отстали в этой сфере от России на несколько лет. Сегодня российскими ракетами «Циркон» вооружаются надводные корабли и подлодки Военно-Морского Флота РФ.

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