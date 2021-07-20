Екатеринбург, 20 июля, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД России по региону.

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По данным Накануне.Ru, днём 19 июля на 178-м километре трассы столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota. Водитель и пассажирка первого погибли. Девушку в момент удара выбросило из салона.

Водитель и пассажир иномарки были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водитель позднее скончался.