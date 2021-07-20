Екатеринбург, 20 июля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга 1987 года рождения отдан под суд из-за ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе девочка. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Мвд.рф ДТП

Гражданину вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть двоих и более людей. По версии следствия, вечером 10 мая он, будучи лишённым права управления транспортом, вёл технически исправный автомобиль «Лада 211 340». На переднем сиденье в детском кресле он перевозил свою дочь, а на заднем ехали его супруга, тёща и тесть. Граждане возвращались из Невьянска, где у них находится дача.

ДТП произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге. «Лада» столкнулась с автомобилем «FSTOA5». Пассажиры водителя погибли.

Вину обвиняемый признал. Дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Гражданину грозит до семи лет колонии.