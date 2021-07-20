Мехико, , 05:53 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди застрелили журналиста Абраама Мендосу в мексиканском штате Мичоакан, сообщает газета Milenio.

Мексика Barney Moss

«Журналист и телеведущий Абраам Мендоса Мендоса был убит в этот понедельник несколькими выстрелами на востоке города Морелия, штат Мичоакан», — сообщает издание.

Уточняется, что делом об убийстве журналиста уже занимается местная генпрокуратура. Под подозрением оказались трое человек, их задержали правоохранительные органы. При обыске у подозреваемых нашли три единицы стрелкового оружия. Сейчас следователи пытаются установить мотив убийства Мендосы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестные убили двух работников СМИ в Мексике — Густаво Санчеса Кабреру и Энрике Гарсиа. Отмечалось, что журналисты были застрелены из огнестрельного оружия.

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