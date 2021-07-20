Вашингтон, 20 июля, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Поездку по трем странам Юго-Восточной Азии — Филиппинам, Вьетнаму и Сингапуру — совершит министр обороны США Ллойд Остин. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Турне главы Пентагона начнется 23 июля. В ходе мероприятий Остин должен встретится с ключевыми руководителями иностранных государств. Переговоры будут посвящены развитию сотрудничества в сфере обороны.

Министр также примет участие в серии лекций в Сингапуре, организованной лондонским Международным институтом стратегических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Ллойд Остин посетил в рамках турне Израиль, Германию, Великобританию и Бельгию.