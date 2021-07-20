Челябинскую чиновницу будут судить из-за жилья для сирот
Нагайбакский район, Челябинская область, 20 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против бывшей главы управления экономики администрации Нагайбакского района. Ей вменяют халатность при приобретении жилья для детей-сирот, сообщает областное управление СКР.
Пресс-служба минстройтранса Алтайского края
Новое жильё для детей-сирот
По данным следствия, в 2014—2017 годах эта дама согласовала из средств бюджета района оплату покупки восьми жилых помещений. При этом квартиры оказались непригодными для проживания. Данный факт подтвердили и эксперты.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Также инициирован вопрос о расторжении в судебном порядке договоров по покупке этого жилья.