Иерусалим, 20 июля, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Два ракетных снаряда были выпущены из Ливана по северной части израильской территории, 20 июля сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В ведомстве отметили, что одна из ракет была сбита системой ПВО «Железный купол», а вторая — упала на открытой местности в Израиле. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля израильская армия объявила о потере своего беспилотного летательного аппарата на юге Ливана, который упал из-за технической неисправности.