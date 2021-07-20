Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Власти Соединенных Штатов объявят о первых шагах по пересмотру своей внешней политики в отношении Кубы, сообщат агентство Reuters со ссылкой на источники в американском Госдепартаменте.

Блокада Кубы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что пересмотр политики в отношении Кубы начался после вступления в должность президента США Джо Байдена. При этом долгое время Белый дом не считал этот вопрос приоритетным. Источник агентства утверждает, что обратить внимание на Кубу вынудили массовые протесты в республике.

«Это исторический момент для Кубы, учитывая то, что протестующие появились более чем в 58 местах по всему острову, требуя от своего правительства перемен», — заявил источник.

По его данным, о первых шагах по изменению политики администрация президента США сообщил уже в ближайшее время. При этом источники указывают, что Байден не собирается смягчать отношение к Гаване, несмотря на ужесточение политики США против Кубы во время президентского срока Дональда Трампа.