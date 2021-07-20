Лима, , 04:53 — REGNUM Представитель леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо избран новым перуанским президентом, 19 июля говорится в заявлении Национальной избирательной коллегии этой страны.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Помимо имени следующего главы государства, избирком объявил, что новым вице-президентом республики станет его однопартиец Дина Буларте, которая шла в команде с Кастильо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори объявила, что признает свое поражение на выборах главы государства.

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