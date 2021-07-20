Пекин, 20 июля, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на предприятии в китайской провинции Хэнань в центральной части страны, 20 июля сообщила газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Он сопровождался громкими хлопками и открытым пламенем. На месте ЧП работают сотрудники регионального управления по чрезвычайным ситуациям. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля на заводе по сборке автомобилей BRP Plant II в штате Чиуауа на севере Мексики прогремело несколько мощных взрывов, после которых на предприятии начался пожар.