Новосибирск, 20 июля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным иск мэрии Новосибирска к жилищно-строительному кооперативу «Садко», который пытался завершить долгострой на улице Кропоткина в Заельцовском районе. В отношении кооператива, объявленного банкротом, было введено конкурсное производство на шесть месяцев. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Жилищно-строительный кооператив «Садко» отправили под конкурсное производство до 15 января 2022 года. При банкротстве будут применены правила, характерные для застройщиков.

В качестве конкурсного управляющего назначена Татьяна Болотова — член саморегулируемой организация «Союз арбитражных управляющих «Континент».

Претензии мэрии были включены в третью очередь реестра кредиторов. Сумма составляет 4 817 025 рублей 29 копеек, из них 3 146 024 рубля 26 копеек — основной долг, 1 671 001 рубль 03 копейки — неустойка.

Напомним, спор слушался с марта 2021 года. До этого в 2020 году также была сделана попытка обанкротить ЖСК, но долг, ставший основанием для обращения в суд, был погашен.

Кооператив достраивал дом на улице Кропоткина, возводить который начинала другая компания еще в 2001 году, но позднее стройку заморозили. Предполагалось возведение 24-этажной высотки.