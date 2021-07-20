Южно-Сахалинск, 20 июля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Не менее пяти землетрясений магнитудой до 3,9 произошло у берегов Курильских островов за прошедшие сутки, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Martin Luff Последствия землетрясения

Сообщается, что магнитуда сейсмособытий составила от 2,2 до 3,9. При этом эпицентры подземных толчков располагались в районе южной группы Курил. По предварительным данным, жители населенных пунктов на Курильских островах землетрясений не ощутили, обращений в экстренные службы не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясения магнитудой 5,7. Его очаг располагался в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.