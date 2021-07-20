Пять землетрясений произошло у берегов Курильских островов
Южно-Сахалинск, 20 июля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Не менее пяти землетрясений магнитудой до 3,9 произошло у берегов Курильских островов за прошедшие сутки, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сообщается, что магнитуда сейсмособытий составила от 2,2 до 3,9. При этом эпицентры подземных толчков располагались в районе южной группы Курил. По предварительным данным, жители населенных пунктов на Курильских островах землетрясений не ощутили, обращений в экстренные службы не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясения магнитудой 5,7. Его очаг располагался в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.