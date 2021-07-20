Анахайм, США, 20 июля, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Фигура президента США Джо Байдена, созданная по аниматронной технологии, заняла центральное место в Зале президентов (Диснейленд, штат Калифорния) вместо бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе президент-холла.

Walt Disney

«Работа по добавлению на сцену президента Джо Байдена в качестве 46-го президента США велась в течение последних нескольких месяцев. Сейчас компания Disney Imagineers вносит последние штрихи в шоу, которое дебютирует для гостей в августе», — говорится в сообщении.

Речь президента будет соответствовать произнесённой им во время инаугурации, а интерьер в комнате украсят цветами, символизирующими его родной штат Делавэр, и «очками-авиаторами», которые Байден носит для защиты глаз от солнца.

Фигура бывшего президента США Дональда Трампа заняла место среди других американских лидеров в этой же комнате.

Аниматроника — технология для имитации движений и звука от живых существ в фильмах и тематических парках.