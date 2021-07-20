Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, основанный в 1932 году, объявил тендер на выбор подрядчика для строительства двух объектов — реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития-гостиницы. Начальная цена лота превышает 1,7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Открытый конкурс в электронной форме стартует с ценой 1 770 106 850 рублей. Победителя определят после 9 августа 2021 года. По контракту предполагается аванс в размере 10%. Источником финансирования выступают «субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности».

Строительство будут вести в Советском переулке, 2 литера А в Санкт-Петербурге. Работы должны начать в течение пяти рабочих дней с даты передачи исполнителю участка. Завершить строительство планируется до 30 ноября 2023 года.

Отделение клиники предполагается в виде трёхэтажного здания общей площадью 24,993 тыс. кв. м.

«Основной задачей отделения является обеспечение непрерывности получения многоэтапной высокотехнологической медицинской помощи детям и подросткам, имеющим заболевание опорно-двигательной системы и церебрального паралича. Отделение размещается в трёх блоках», — отмечается в проектной документации.