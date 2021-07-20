Даллас, США, 20 июля, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Взрыв произошел в жилом доме в пригороде американского Далласа (штат Техас), передает телеканал Fox News.

Взрыв

По его данным, в результате взрыва дом оказался полностью разрушенным. Также повреждения получили три дома, расположенных поблизости. Уточняется, что от взрыва пострадали шестеро человек, среди них трое — дети. Всех пострадавших госпитализировали. Других сведений произошедшего не приводится, причины взрыва выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в американском Лос-Анджелесе произошел взрыв нелегально продаваемых фейерверков. В результате происшествия пострадали не менее 16 человек, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, взрыв прогремел в момент изъятия полицейскими крупной партии нелегальных фейерверков.