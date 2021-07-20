Вашингтон, 20 июля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту увеличить штат американского посольства на Кубе, сообщило 19 июля агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Белый дом надеется, что увеличение штата сотрудников поможет США облегчить участие гражданского общества в жизни на коммунистическом острове», — отметило агентство.

Администрация Байдена еще не объявила о своём участии в процессах на Кубе, однако, по утверждению AP, предстоящие действия «подробно описаны высокопоставленным должностным лицом». В частности, Госдеп планирует создать рабочую группу для пересмотра политики США в области денежных переводов, чтобы гарантировать получение денег кубинскими американцами напрямую, без вмешательства кубинских властей.

Ранее президент США заявил, что Куба является «несостоявшимся государством» из-за протестов и недовольства граждан.