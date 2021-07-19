Москва, 20 июля, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка «Открытие» к кипрской фирме Otkritie Investments Cyprus Limited. Спор шёл о взыскании почти 2 млрд рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки, передаёт ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги

В карточке дела 19 июля 2021 года появилась запись судьи Дьяконовой — «иск удовлетворить полностью». Пока само решение недоступно для ознакомления.

Претензии банка слушались с августа 2020 года. Сумма иска составила 1 964 839 351 рубль 92 копейки. Третьим лицом в споре проходила компания YEOMANd.o.o.

В рамках спора истец просил о наложении ареста «на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчику», но суд отклонил просьбу.

Напомним, претензии к кипрской компании также год назад выдвинул и банк «Траст», потребовавший взыскать с ответчика свыше 4 млрд рублей. В марте 2021 года иск был удовлетворён. В основе спора лежали договоры поручительства по чужим кредитам. Заёмщиком выступало ООО «Пятый элемент».