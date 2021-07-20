Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару вновь раскритиковал систему голосования с электронными урнами и допустил, что откажется участвовать в президентских выборах 2022 года, если она не будет отменена.

Жаир Болсонару Gov.br

«Послушайте, я отдам президентский кушак кому угодно, если я буду участвовать в выборах; но с электронной урной участвуйте сами…», — сказал он на пресс-конференции после того, как выписался из больницы.

В бразильских СМИ отмечают, что Болсонару фактически повторил условие проведения выборов и своего участия в них, выдвинутое 9 июля. Тогда бразильский лидер сообщал, что выборы в стране могут не состояться, если парламент не одобрит использование печатных бюллетеней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента Бразилии госпитализировали с жалобами на боли в животе 14 июля, в медицинском учреждении политик провёл четыре дня.

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