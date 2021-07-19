Триполи, 20 июля, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» была доставлена в Ливию, 19 июля сообщили пресс-службе Правительства национального единства республики.

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Самолет с грузом приземлился в аэропорт Митига в ливийской столице Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Ливию прибыла третья партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ее составе было 100 тысяч доз препарата.