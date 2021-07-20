Лима, , 01:52 — REGNUM Кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори согласилась признать свое поражение по итогам голосования. Об этом политик заявила в ходе пресс-конференции.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я признаю результаты, потому что этого требует закон», — заявила она.

Фухимори добавила, что назначение Педро Кастильо на должность президента Перу неизбежно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня кандидат в президенты Перу от ультраправой партии «Народная сила» Кейко Фухимори потребовала провести международный аудит результатов второго тура голосования. Ранее команда кандидата направляла 10 апелляционных обращений в Национальную избирательную коллегию Перу, однако коллегия отклонила их.

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