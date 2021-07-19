Фухимори согласилась признать результаты президентских выборов в Перу
Лима, 20 июля, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори согласилась признать свое поражение по итогам голосования. Об этом политик заявила в ходе пресс-конференции.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Перу
«Я признаю результаты, потому что этого требует закон», — заявила она.
Фухимори добавила, что назначение Педро Кастильо на должность президента Перу неизбежно.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня кандидат в президенты Перу от ультраправой партии «Народная сила» Кейко Фухимори потребовала провести международный аудит результатов второго тура голосования. Ранее команда кандидата направляла десять апелляционных обращений в Национальную избирательную коллегию Перу, однако коллегия отклонила их.