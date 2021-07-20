20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информация о том, что коллективный иммунитет граждан РФ достиг 60 процентов.

Тимур Кондратьев, , 09:48 — REGNUM Заявление директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна о том, что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг примерно 60 процентов, вызвало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Ржу не могу! Как они это подсчитали? Просто цирк с конями!» — считает Александр С.

Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь названые ранее цифры по вакцинации никак не совпадают с объявленным процентом имеющих иммунитет граждан.

«Я, конечно, не эксперт, но насколько знаю, привито 28 миллионов граждан России. Переболело — ну пускай шесть миллионов, итого 34 миллиона. Да чёрт с ним, округлю до 35 миллионов. Население Российской Федерации — 146 миллионов. Не надо быть великим математиком, что бы понять, что 35 от 146 — это никак не 60, 50 и даже не 35%. Тогда откуда такие цифры? С другой стороны, можно заявить — «60% от трудоспособного населения», но, блин, его тоже порядка 80 миллионов, и математика опять не складывается в пользу 60%. Откуда такой процент?» — задаётся вопросом Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, власти сумели справиться с ситуацией и убедили население Российской Федерации вакцинироваться.

«Ну, вот! Молодцы власти! Стоило-то немного нагнуть население, чтобы оно упираться перестало, и дело пошло!» — отмечает Олег Е.

Вакцинация против коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часть людей считает, что коллективный иммунитет не даст тех результатов, которых ждут российские власти. В итоге руководство страны разочаруется в том пути сопротивления коронавирусу, который оно выбрали.

«Толку-то от этого? Они перепутали медицину с ветеринарией. Им надо колоть и колоть, но сами не знают, от чего. Главное плечо подставить. Сейчас новые сказочки начнутся, и окажется, что 60% мало. Уже начали песни про то, что ковид молодеет. Когда там начнут вакцинировать детей? В сентябре?» — написал Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что после данного заявления власти должны прекратить насильно прививать народ от коронавируса.

«Отлично! А теперь отвалите от остальных и тем более от тех, кому это противопоказано!» — пишет Арсений П.

Нашлись и те, кто убеждён, что на этом руководство страны не остановится и обязательно продолжит закручивать гайки.

Палата реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

«После выборов они опять начнут говорить, что происходит увеличение числа заболевших и т. д. Ещё никто разве не понял, что мы уже не вернёмся к прежней жизни? Не для того вот это вот всё начали», — поделился своим мнением Роман С.

Напомним, 18 июля директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил в эфире телеканала «Россия 1», что, по предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг примерно 60 процентов.