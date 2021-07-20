Ереван, , 01:46 — REGNUM Обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном остаётся напряжённой из-за продолжающихся обстрелов со стороны азербайджанских вооружённых сил, сообщили 19 июля в Минобороны Армении.

«19 июля с 18:40 ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Ерасх из стрелкового оружия различного калибра. Периодически применялись минометы. По состоянию на 23:00 (22:00 мск) обстановка напряженная», — сообщает Минобороны Армении», — говорится в сообщении.

В армянском оборонном ведомстве добавили, что жёстко отреагируют на любую провокацию и предупредили Баку об ответственности за обстрелы.

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Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что позиции азербайджанской армии подвергаются обстрелам «из оружия разного калибра с территории Армении». О потерях стороны не сообщают.