Дамаск, 20 июля, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля на район Эс-Сафира в сирийской провинции Алеппо отразили средства ПВО Сирии, 20 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны арабской республики.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Отмечается, что системе противовоздушной обороны удалось сбить значительную часть запущенных снарядов. Последствия инцидента не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня израильские ВВС попытались обстрелять цели на территории сирийской столицы Дамаска. ПВО Сирии отразили это нападение.