Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Первый раунд консультаций по вопросам стратегической стабильности проведут представители России и США 28 июля, сообщает газета The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представители США и России, как ожидается, встретятся 28 июля для проведения первого диалога по стратегической стабильности, посвященного ядерному нераспространению», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля делегации из России и США проведут переговоры по вопросам стратегической стабильности, при этом конкретные сроки проведения консультаций не назывались. При этом 14 июля источники в российской делегации заявили, что консультации состоятся «через неделю». Отмечалось, что представители РФ собирались обсудить все виды вооружений, включая ядерные и неядерные.

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