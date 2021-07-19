Сан-Сальвадор, 20 июля, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Полковник Артуро Армандо Молина, который был президентом Сальвадора с 1972 по 1977 год, скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе сальвадорской Партии национального согласия, в которой состоял политик.

(сс) Asamblea Legislativa de El Salvador Флаг Сальвадора

Перед кончиной экс-глава государства тяжело болел. Его смерть насупила в американском штате Калифорния.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Пакистане в возрасте 80 лет умер бывший президент страны Мамнун Хусейн. Он руководил государством с 2013 по 2018 год.