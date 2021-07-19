Порт-Морсби, 20 июля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано недалеко от берегов Папуа — Новой Гвинеи 20 июля. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Ady_Fauzan Папуа — Новой Гвинея

Эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-западу от города Лоренгау в провинции Манус, а их очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и причиненных разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня у побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,4.