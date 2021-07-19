Дамаск, 20 июля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Ракетной атаке подвергся район Эс-Сафира в сирийской провинции Алеппо, 19 июля передало государственное телевидение Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Средства противовоздушной обороны республики пытаются отразить нападение неприятеля в небе над этой территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам США, нанес удар по грузовому автомобилю с продовольствием в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.