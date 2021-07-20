Москва, 20 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Предприниматели Москвы смогут пройти бесплатный курс в рамках образовательной программы «Экспорт услуг». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Видение бизнеса

Организаторы подготовили различные потоки в зависимости от того, какую сферу представляет тот или иной участник.

«Новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки. Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики», — сказала Сергунина.