Брюссель, , 08:03 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 19 июля заявил, что он «разочарован и возмущен» после второй встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе. По словам Вучича, Курти вернулся в 19 век и он не знает, как продолжится диалог Приштины и Белграда.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич назвал встречу воплощением его наихудших ожиданий. По его словам, сербская сторона без возражений приняла ряд предложений Косово, однако албанская сторона не захотела этого признать.

Вучич заявил, что в Косово объявляют Сербию в проведении трех геноцидов в Косово, и назвал устаревшим разговоры Курти о том, что албанские имена «происходят от сербских топонимов». Политик заявил, что косовский премьер-министр предпочел говорить о прошлом, а не о настоящем и отказался обсудить создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

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