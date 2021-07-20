Приштина, Сербия, 20 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Силы безопасности Косово 18 июля были приведены в состояние готовности после сильных дождей. Об этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявил министр обороны Арменд Мехай журналистам.

Philippe Semanaz Наводнение

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Мехай заявил, что метеорологическая ситуация постоянно контролируется и оценивается профессионалами сил безопасности Косово.

Согласно плану национального реагирования, силы безопасности Косово готовы помочь местным и центральным властям в урегулировании ситуации. Затоплены в крае оказались целые улицы и площади.