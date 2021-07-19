Тирана, 20 июля, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Более 160 граждан Албании 19 июля приняли решение подать в суд на Социалистическую партию Албании за злоупотребление их персональными данными.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Персональные данные

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представителем исков станет специальная структура молодежной организации «Дерзай» по борьбе с коррупцией. Податели иска требуют осуждения поступка, удаления их данных с серверов и из интернета, наказания виновных чиновников.

Весной 2021 года, в ходе предвыборной кампании появились сообщения о том, что правящая партия путем системы патронов собирает персональные данные избирателей, классифицирует их по признаку отношения к партии. В базу данных были занесены сотни тысяч человек. Занимающие государственные посты члены партии были уличены в злоупотреблении полномочиями. Тем не менее Социалистическая партия вновь одержала победу на выборах. Премьер-министр Албании Эди Рама высказался в поддержку системы патронажа.