Тегеран, 20 июля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Иранский фильм «Перерыв» получил награду за лучший драматический короткометражный фильм на 15-м фестивале замороженных фильмов в Сан-Франциско (SFFFF). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июля.

Фильм «Перерыв», снятый иранским режиссером Навидом Никхахом Азадом, получил награду за лучший драматический короткометражный фильм на фестивале замороженных фильмов.

Короткометражный фильм рассказывает о 17-летней девочке по имени Сахара, которая намерена покинуть среднюю школу во время перемены, чтобы посетить футбольный стадион и посмотреть матч между сборными Ирана и ОАЭ, несмотря на существующий запрет для женщин.

Фильм также получил награду за лучшую женскую роль на 33-м фестивале студенческих фильмов «Живые небеса» в Канаде, а также награду за лучший короткометражный фильм на 18-м Оксфордском кинофестивале.

Награда была объявлена на онлайн-мероприятии SFFFF. Фестиваль проходил 14−18 июля в форме видеоконференции. SFFFF — некоммерческая организация, созданная в 2006 году с целью создания благоприятных условий для независимых кинематографистов, которые решают моральные проблемы молодежи.