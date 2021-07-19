Тегеран, 20 июля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. 19 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что региональные и международные условия требуют постоянного сотрудничества и взаимодействия между Ираном и Катаром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани сделал эти замечания в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. Иранский президент назвал усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе одной из главных стратегий Ирана.

«Главной проблемой региона является милитаризм некоторых государств и режимов, который мы должны попытаться ликвидировать в сложившейся ситуации», — подчеркнул Рухани.

Он отметил: «Сегодня, как никогда ранее, ощущается важность умеренности и рациональности в области региональных событий и поиска политического решения продолжительных кризисов». Рухани также заявил, что Иран использовал все свои возможности для продвижения усилий ООН по установлению мира в Йемене.

По его словам, сближение мусульманских стран в решении региональных проблем является фундаментальной целью для Ирана.

В ходе беседы обе стороны поздравили друг друга по случаю праздника Курбан-байрам, охарактеризовав двусторонние отношения как конструктивные.