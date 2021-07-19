Москва, 19 июля, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена для российских авиакомпаний до 17 августа 2021 года, сообщает 19 июля оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Пресс-служба «Пулково» Из аэропорта Пулково открываются чартерные рейсы в Танзанию

Оперштаб решил пока не разрешать перелёты из Танзании в Россию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля 2021 года — сначала до 1 июня.

Остались только рейсы для возвращения в Россию российских граждан и поездки для участия концерна «Титан-2» в строительстве АЭС Аккую. Затем приостановка была продлена.