Тегеран, 20 июля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Экспорт Ирана на Африканский континент за первые три месяца текущего иранского календарного года (20 марта — 20 июня) увеличился на 350 процентов в стоимостном выражении, заявил генеральный директор офиса Организации по содействию торговле (TPO) с арабскими и африканскими странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июля.

По словам Фарзада Пилтана, в весовом выражении экспорт вырос на 144 процента за соответсвующие три месяца.

Пилтан отметил, что за тот же период основными направлениями иранского экспорта являлись Гана ($151 млн), Алжир ($57 млн), ЮАР ($32 млн), Танзания ($25 млн) и Нигерия ($18 млн).

Десятку африканских стран — импортеров иранской продукции замыкали Судан, Кения, Кот-д'Ивуар, Сомали и Нигер, сообщил генеральный директор офиса Организации по содействию торговле (TPO).