Тегеран, 20 июля, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Трое иранских рыбаков, задержанных пакистанскими силами безопасности по обвинению в незаконном проникновении в воды страны, были освобождены из тюрьмы в Карачи и вернулись на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 июля.

Группа иранских рыбаков, освобожденных по итогам дипломатических усилий иранской миссии в Карачи (столица провинции Синд на юге Пакистана), вылетела в иранскую столицу Тегеран.

Генеральный консул Ирана в Карачи Хасан Нуриан в своем твите написал: «Благодаря постоянным усилиям генерального консульства Ирана в Карачи, в целях защиты прав иранцев за рубежом, трое иранских рыбаков были освобождены из тюрьмы в Карачи и возвращены в нашу страну самолетом авиакомпании Iran Air».

Освобожденные рыбаки были задержаны береговой охраной Пакистана по обвинению в незаконном проникновении в пакистанские воды. Также в прошлом году более 60 граждан Ирана, содержащихся в тюрьмах Синда на юге страны, были освобождены и успешно возвращены на родину.