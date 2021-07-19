Тегеран, 20 июля, 2021, 00:08 — ИА Регнум. 19 июля Международный параолимпийский комитет (МПК) назвал Национальную параолимпийскую сборную Ирана по волейболу самой выдающейся среди участников токийских Параолимпийских игр 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным IRNA, поскольку до официальной церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио 2021 года осталось менее 40 дней, официальный сайт Параолимпийского комитета страны в ходе опроса составил рейтинг различных команд — участниц этих игр.

Одним из самых популярных и привлекательных видов спорта на параолимпийских соревнованиях является волейбол, в мужской секции которого в этом году примут участие восемь команд: из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Китая, Египта, Германии, Японии, Ирана и России.

В докладе МПК отмечается: «Национальная мужская параолимпийская сборная по волейболу с шестью золотыми медалями является самой выдающейся командой в своей области, поскольку с Параолимпийских игр 2000 года в Сиднее она участвовала во всех финальных матчах против второй лучшей команды из Боснии и Герцеговины».

Сборная Ирана тем временем завоевала две серебряные медали, и в своем девятом участии в Параолимпийских играх она имеет наибольшие шансы занять первое место в мире.